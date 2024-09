Rescissione e nuova squadra: Pioli torna subito in sella

Le ultime sul futuro di Stefano Pioli, pronto a rescindere con il Milan e a legarsi ad una nuova squadra in Arabia Saudita, ma c’è un retroscena sulla Roma

Sono le ore dell’addio definitivo di Stefano Pioli al Milan. Il tecnico di Parma che si è separato dal Diavolo in estate è pronto a rescindere il contratto ufficialmente per firmare con una nuova squadra.

Il mister ha, infatti, accettato il trasferimento in Arabia Saudita per guidare Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. E’ tutto apparecchiato, tanto che Pioli si prepara a viaggiare verso Ryad già nelle prossime ore, per poi firmare un contratto biennale.

E’ chiaro, che finché non ci sono le firme, tutto può accadere, soprattutto con i club del mondo arabo. D’altronde lo abbiamo visto bene cosa è successo qualche settimana fa quando il tecnico, che ha vinto uno Scudetto con i rossoneri, aveva detto sì all’Al Ittihad. Era stato poi l’intervento di Karim Benzema a far saltare tutto.

Pioli torna in panchina: contatto con la Roma

La destinazione araba, dunque, non è mai stata un problema per Pioli, che prima di queste possibilità aveva sempre manifestato la volontà di trasferirsi in Premier League.

Il tecnico di Parma è dunque ad un passo dall’Al-Nassr, anche se in queste ore il suo nome è stato accostato alla Roma. I giallorossi che si sono separati da Daniele De Rossi, hanno contattato Pioli: nel calcio, come nella vita i soldi, possono spesso cambiare tutto (in rossonero percepiva 4/4,5 milioni di euro netti), ma in questo momento il tecnico di Parma è certamente più vicino all’Arabia Saudita. Pioli è dunque pronto a tornare in sella, con il Milan che può esultare risparmiando una decina di milioni di euro lordi per il suo stipendio.