DIRETTA Serie A, Genoa-Udinese: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i bianconeri di Runjaic in tempo reale

Il Genoa ospita l’Udinese a Marassi nell’anticipo del venerdì che apre la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno ancora poco da chiedere a questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Perenzoni di Rovereto.

Reduci dalla sconfitta di misura contro la Juventus in trasferta, i rossoblu di Patrick Vieira puntano ad ottenere un’altra vittoria davanti ai propri tifosi dopo quella contro il Lecce prima della pausa per le Nazionali. L’obiettivo è quello di avvicinarsi quanto prima alla fatidica quota 40 punti, sebbene la salvezza non sia in discussione. Sono due, invece, i ko di fila da cui vengono i bianconeri di Kosta Runjaic, rimediati contro il Verona e l’Inter: c’è bisogno di tornare al successo per riuscire a rimanere nella colonna destra della classifica. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i liguri si imposero con il risultato di 2-0 grazie al gol messo a segno da Pinamonti e all’autorete di Giannetti, dopo l’espulsione a inizio gara di Touré. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Udinese live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Genoa-Udinese

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese 40; Torino 39; Genoa 35; Como e Verona 30; Cagliari 29; Parma 26; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Milan venerdì 11 aprile ore 20.45; Verona-Genoa domenica 13 aprile ore 15.