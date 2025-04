Torna alla Juve, ma solo di passaggio: triplo scambio per Giuntoli

Jolly sul mercato per la Juventus in vista della prossima estate: nel mirino ci sono Frendrup, Ederson e Castro

C’è un obiettivo da conquistare per la Juventus, l’unico rimasto di una stagione al momento fallimentare dopo le cocenti eliminazioni da Champions League e Coppa Italia.

La ‘Vecchia Signora’ non può fallire l’assalto al quarto posto, traguardo minimo ai nastri di partenza la scorsa estate con il nuovo ciclo targato Thiago Motta. Gestione però che non ha dato i frutti sperati alla Continassa, con l’allenatore italo-brasiliano esonerato dopo le due umiliazioni in campionato contro Atalanta e Fiorentina. Dentro quindi l’ex Igor Tudor, chiamato a risollevare le sorti della Juve nella rincorsa per un posto in Champions nella prossima stagione.

Intanto il Dt Giuntoli – anche lui evidentemente sotto esame – non può perdere di vista il mercato e sta lavorando sotto traccia per la finestra estiva. Sono diversi i nodi da sciogliere in casa bianconera, anche relativi a quei giocatori che torneranno a Torino dai rispettivi prestiti.

Ederson, Castro e Frendrup: carta Tiago Djalò per la Juventus

Tra questi rientra anche Tiago Djalò, ceduto lo scorso agosto in prestito secco al Porto. Il difensore nel corso della stagione ha sempre trovato maggiore spazio, anche se negli ultimi tempi la situazione è cambiata dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Anselmi al posto dell’esonerato Vitor Bruno.

Djalò non rientra nelle grazie del nuovo tecnico, tanto da essere escluso per scelta tecnica dai convocati nell’ultimo match di campionato contro l’Estoril. L’ex centrale del Lille non sembra far parte dei piani dei ‘Dragoes’ per il futuro, con il presidente Villas-Boas che non sarebbe quindi intenzionato a rilevarne il cartellino dalla Juventus a fine stagione. Djalò è destinato così a tornare alla Continassa, ma difficilmente farà parte dei piani della dirigenza bianconera. Giuntoli punterebbe a incassare una cifra intorno ai 10 milioni di euro, o provare a utilizzare il giocatore come pedina di scambio per arrivare a determinati obiettivi.

Il difensore lusitano la scorsa estate piaceva al Genoa, con la Juve che potrebbe metterlo sul piatto in un’eventuale trattativa per Frendrup. Oltre ai Grifoni occhio anche alla pista Bologna: in quel caso la ‘Vecchia Signora’ sfrutterebbe la carta Djalò per abbassare la valutazione cash di Castro, nella lista di Giuntoli per il reparto offensivo. Inoltre da non scartare l’ipotesi Atalanta, con il club bianconero interessato in casa orobica ad Ederson.