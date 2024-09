Roma, contestazione pesante. I tifosi a Pellegrini: “È il quinto allenatore che fate fuori” | VIDEO CM.IT

Situazione incandescente a Trigoria dopo l’esonero di Daniele De Rossi: nel mirino dei tifosi c’è capitan Pellegrini

Clima pesante a Trigoria. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, nell’occhio del ciclone oltre alla società sono finiti anche i calciatori. A poche ore dal primo allenamento di Ivan Juric, previsto sulla tabella di marca alle 17, Lorenzo Pellegrini è stato fermato da alcuni tifosi che lo hanno pesantemente contestato, lui e ovviamente la squadra. “È il quinto allenatore che fate fuori, in campo pascolate. I 6 milioni di ingaggio dalli in beneficenza”, a cui Pellegrini risponde: “Non devi dire così a me”. Poi il capitano della Roma entra nel centro sportivo e la contestazione prosegue, con toni ancora pesanti, e lo stesso Pellegrini sceso dalla macchina si gira verso i tifosi per diverse volte. Il clima, appunto, è decisamente pesante.