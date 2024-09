Roma, tensione all’esterno di Trigoria: un contestatore fermato dalla polizia, poi la fuga

Ecco cosa è accaduto fuori il centro sportivo della Roma dopo la separazione da De Rossi. Attimi di tensione, poi l’intervento della polizia

Momenti di tensione fuori Trigoria. Pochi minuti dopo l’uscita di Daniele De Rossi dal centro sportivo, un tifoso si è fermato con la macchina in mezzo alla strada, davanti al cancello principale, è sceso e ha cominciato a inveire contro la società per la scelta di allontanare il tecnico.

“Avete cacciato l’unico buono“ ha gridato l’individuo fermando e insultando anche El Shaarawy che in quel momento sta uscendo da Trigoria. L’uomo, circa 35 anni, è stato fermato prima dagli Steward per impedirgli di entrare, poi è stato bloccato dalla polizia che gli ha chiesto i documenti mentre continuava a inveire anche contro i cronisti per invitarli a non riprendere. L’uomo, nel togliere l’auto dalla strada come richiesto dalle forze dell’ordine, è quindi scappato.