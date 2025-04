Napoli-Empoli, al Maradona da avversario: è titolare il primo colpo per la Champions

Luca Marianucci avversario della formazione di Antonio Conte in Napoli-Empoli, ma pronto a ritagliarsi un ruolo con gli azzurri dalla prossima estate

Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa in ottica Champions e tra i primi colpi dell’estate c’è il difensore dell’Empoli.

Luca Marianucci ha esordito da professionista in Serie C, con la Pro Sesto di mister Parravicini. Successivamente, il grande salto in Serie A con l’Empoli e il rigore decisivo contro la Juventus, che ha eliminato dalla Coppa Italia la formazione di Thiago Motta.

Il classe 2004 è un promesso sposo del Napoli. Infatti, nella lunga storia di trattative tra la società partenopea e quella toscana, quest’estate si completerà il matrimonio tra Luca Marianucci e il Napoli. Il centrale rinforzerà il pacchetto difensivo e reciterà un ruolo importante nelle rotazioni, anche in ottica Champions.

Dalla C alla Champions: Luca Marianucci oggi avversario del Napoli

Il corteggiamento del Napoli si è praticamente concluso con l’accordo con il presidente Fabrizio Corsi. Lo stesso patron dell’Empoli, ha confermato che uno dei suoi ragazzi giocherà la Champions League.

E pensare che Luca Marianucci, solo l’anno scorso disputava da titolare (inaspettatamente) il campionato di Serie C con la formazione lombarda. Pochi giorni dopo il trasferimento in prestito dall’Empoli, il difensore livornese è riuscito a convincere Parravicini a lanciarlo dal primo minuto in una lega ruvida, difficile, dove l’esperienza chiaramente fa la differenza.

Il Napoli ha visionato le sue prestazioni nei mesi passati e si è convinto che può giocare un ruolo importante anche nelle coppe europee, per far rifiatare i titolari in occasione dei doppi impegni.

Oggi 14 aprile, Luca Marianucci gioca da avversario del Napoli, ma presto vestirà l’azzurro partenopeo e si ritroverà dall’altra parte. Il centrale abbraccia per la prima volta il calore del Maradona. Tra pochi mesi, potrà finalmente assaporare da vicino, ogni settimana, cosa significa vestire la maglia del Napoli.