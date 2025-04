DIRETTA Serie A, Napoli-Empoli 0-0 | Si parte LIVE

La sfida tra partenopei e toscani chiude il programma della trentaduesima giornata di campionato

Dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari (3-1), il Napoli ha l’obbligo di vincere per tornare a soli tre punti di svantaggio dai nerazzurri e non complicare ulteriormente la corsa scudetto. Ancora una volta, la squadra di Antonio Conte chiuderà il programma del trentaduesimo turno di Serie A, nella speranza di non replicare il mezzo passo falso dell’ultimo monday night contro il Bologna.

Un impegno sulla carta facile, ma che i padroni di casa dovranno affrontare con tre defezioni importanti: Alessandro Buongiorno per infortunio; Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa per squalifica. Imbattuto da cinque partite consecutive, il tecnico partenopeo deve levarsi di dosso l’etichetta di mister X, giustificata dai sei pareggi collezionati negli ultimi dieci match di campionato.

I toscani, dal canto loro, hanno bisogno di un’impresa per abbandonare la zona retrocessione. Raggiunti a quota 24 punti dal Venezia, i ragazzi allenati da Roberto D’Aversa in caso di vittoria scavalcherebbero il Lecce, sconfitto sabato sera dalla Juventus. Una missione quasi impossibile, resa ancor più complicata dal grave infortunio al ginocchio di Kouamé. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Diego Armando Maradona” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Empoli e diffidati

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, McTominay, David Neres; Lukaku. All. Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Fazzini; Esposito. All. D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa 39; Como 36; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli* e Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

DIFFIDATI: Olivera (N); Cacace, Henderson (E)

PROSSIME PARTITE: Monza-Napoli 19 aprile alle 18 e Empoli-Venezia 20 aprile alle 15