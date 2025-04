Juventus, Tudor verso la permanenza: pronto un rinforzo da 60mln

La Juventus potrebbe seriamente, a sorpresa, confermare Igor Tudor in panchina ed in tal senso il club potrebbe mettere a segno come primo rinforzo un colpo da 60 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’impatto che ha avuto Igor Tudor sui bianconeri da quando ha preso il posto di Thiago Motta è stato impressionante. La squadra sembra aver ripreso, in pochissimo tempo, sicurezza nei propri mezzi e consapevolezza, oltre ad aver ritrovato il gioco che si era completamente smarrito nella seconda metà di campionato. In tal senso, non è certamente un caso che si stia parlando nettamente con meno insistenza di Antonio Conte. La dirigenza, infatti, starebbe valutando seriamente la possibilità di confermare il croato alla guida della Juventus anche per la prossima stagione.

Chiaramente una rondine non fa Primavera, come si suole dire, e Tudor si dovrà meritare la riconferma nelle prossime partite ancora da giocare. Fondamentale, ovviamente, il discorso relativo alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League. In tal senso, però, secondo la Gazzetta dello Sport è probabile adesso una conferma del croato, con la Juventus che in campo anche contro il Lecce ha dato ottime sensazioni. Ed in tal senso attenzione ad un nome nuovo come primo rinforzo per l’estate.

Tudor alla guida dello Juventus: primo colpo da 60 milioni?

Come è noto, la Juventus sta cercando dei rinforzi importanti in mezzo al campo. Non a caso si parla di Sandro Tonali, che è tornato a splendere al Newcastle e che, però, potrebbe risultare molto complicato da raggiungere. Anche perché con i Magpies sta facendo grandissime cose ed ha trovato la sua dimensione ideale. In tal senso, secondo quanto raccontato da Haber Global, la Juventus si sta muovendo con serio interesse sulle tracce di Martin Zubimendi, fortissimo centrocampista spagnolo della Real Sociedad.

Si tratta di un mediano di centrocampo di estrema qualità e che sa abbinare a queste doti anche delle ottime capacità di rompere il gioco avversario. La Real Sociedad valuta Zubimendi una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, cifra che la Juventus si potrebbe permettere nel caso di una cessione di almeno uno tra Vlahovic e Yildiz. Senza ovviamente dimenticare Douglas Luiz. In tal senso, è noto che è questa la priorità del club, vale a dire puntare ad un innesto di qualità in mezzo al campo.

C’è, però, ovviamente da fare i conti con una concorrenza non di poco conto. Sulle tracce di Zubimendi, infatti, si stanno muovendo da tempo anche il Real Madrid e l’Arsenal. Se Giuntoli vuole lo spagnolo, dovrà bruciare sul tempo la concorrenza.