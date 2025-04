Brilla con il Napoli, ma lo rivogliono subito: “Sarebbe felicissimo”

In maglia azzurra i suoi numeri sono straordinari, però la sua esperienza potrebbe già chiudersi

Nel posticipo della 32esima giornata, il Napoli sfida l’Empoli. Un testa-coda che vede fronteggiarsi gli azzurri partenopei per la vetta della classifica e gli azzurri toscani in lotta per la salvezza. A sbloccare la gara è stato il tiro da fuori area di Scott McTominay.

Lo scozzese, arrivato in estate dal Manchester United è senz’altro uno dei grandi protagonisti della stagione partenopea. Con quello siglato contro l’Empoli, il centrocampista è arrivato al suo settimo gol in campionato. Un vero e proprio record, numeri che aveva raggiunto soltanto in una stagione in Inghilterra, quella passata.

Numeri e prestazioni che non stanno passando inosservate e che stanno lasciando grande rammarico tra i tifosi dei Red Devils. E su X tanti sono stati i commenti dei supporters del club inglese che hanno espresso dispiacere per la cessione del centrocampista, così come speranze di un possibile ritorno. Tanti hanno infatti sottolineato come Ruben Amorim, attuale allenatore del club inglese, sarebbe ben felice di avere a disposizione un giocatore come lo scozzese. “Sarebbe molto felice di averlo in squadra” e “Lo adorerebbe” sono solo alcuni dei commenti dei tifosi sulla possibile presenza in rosa del calciatore nato in Inghilterra. Non sono mancati commenti di chi si è chiesto perché il calciatore sia stato venduto e di come mai lui, così come tanti altri (incluso De Gea) fuori dallo United sembrano tornati a “nuova vita” e a rendere in maniera decisamente migliore.

I don’t know understand why man united sold Scott Mctominay 😕 😪 he’s just finished to score a beautiful goal for Napoli vs Empoli right now 😳 1 Napoli and Empoli 0 😱 💔🤔😅 — Vincent Nkuna (@VincentNkuna14) April 14, 2025

Man. Scott McTominay. Ruben Amorim would be happy to have him in his team very much. — urn123 (@urn1231) April 14, 2025

amorim would’ve LOVED mctominay man — wainoo (@37kobz) April 14, 2025