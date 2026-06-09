La Premier non molla Dybala: il punto sul rinnovo con la Roma

L’attaccante argentino è al centro dei dibattiti di mercato, non solo in Italia

Protagonista di un finale di stagione scintillante, con quattro assist nelle ultime tre partite di campionato, Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno.

La trattativa con il club giallorosso è in fase molto avanzata, con l’argentino che ha già accettato l’idea di scendere a circa 2,5 milioni di euro di base fissa. Il suo agente è atteso nella Capitale per provare ad arrivare alla fumata bianca definitiva, ma ci sono altri club che stanno monitorando la situazione e non si tratta del Boca Juniors.

Secondo The Athletic, infatti, una squadra inglese è ancora interessata all’attaccante argentino e sarebbe pronto a fare un’offerta nel caso in cui dovessero tramontare le negoziazioni tra la Joya e la Roma. Cosa che al momento sembra lontana dal verificarsi, con l’argentino che potrebbe firmare un’intesa biennale (o uno più uno) con i capitolini, a patto che si trovi l’intesa finale su tutti i dettagli dei bonus.