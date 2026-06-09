Mateta si avvicina di nuovo alla Serie A: operazione da 30 milioni

Nuove voci sul futuro dell’attaccante del Crystal Palace e della nazionale francese: ecco tutti i dettagli.

A gennaio era stato molto vicino al trasferimento in Serie A, ma alla fine alcuni problemi al ginocchio hanno frenato la trattativa con il Milan. Adesso, però, Jean-Philippe Mateta si riavvicina ai rossoneri che potrebbero puntare proprio sul francese in vista della prossima stagione.

Il 28enne del Crystal Palace, infatti, è il grande obiettivo di mercato di Oliver Glasner che quasi sicuramente sarà il prossimo allenatore rossonero: Glasner conosce benissimo Mateta e insieme hanno già vinto 1 FA Cup, 1 Community Shield e la Conference League.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende in casa rossonera, ma ora il Diavolo sembra pronto ad accelerare per il duo composto da Glasner e Mateta che, dunque, potrebbero ritrovarsi uno accanto all’altro dopo la splendida avventura insieme al Crystal Palace.