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Mateta si avvicina di nuovo alla Serie A: operazione da 30 milioni

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Nuove voci sul futuro dell’attaccante del Crystal Palace e della nazionale francese: ecco tutti i dettagli. 

A gennaio era stato molto vicino al trasferimento in Serie A, ma alla fine alcuni problemi al ginocchio hanno frenato la trattativa con il Milan. Adesso, però, Jean-Philippe Mateta si riavvicina ai rossoneri che potrebbero puntare proprio sul francese in vista della prossima stagione.

Mateta con la maglia del Crystal Palace
Mateta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il 28enne del Crystal Palace, infatti, è il grande obiettivo di mercato di Oliver Glasner che quasi sicuramente sarà il prossimo allenatore rossonero: Glasner conosce benissimo Mateta e insieme hanno già vinto 1 FA Cup, 1 Community Shield e la Conference League.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende in casa rossonera, ma ora il Diavolo sembra pronto ad accelerare per il duo composto da Glasner e Mateta che, dunque, potrebbero ritrovarsi uno accanto all’altro dopo la splendida avventura insieme al Crystal Palace.

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