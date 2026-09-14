Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Il messaggio di Diouf a Chivu: il francese vuole cambiare ruolo

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’inizio di stagione di Andy Diouf con la maglia dell’Inter è stato sicuramente positivo con il francese che è diventato un punto fermo della formazione di Cristian Chivu.

Andy Diouf
Le parole di Andy Diouf (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intervistato da L’Equipe il centrocampista ha affermato: “Non pensavo che avrei giocato in questo ruolo. Quando abbiamo la palla devi attaccare e quando non ce l’abbiamo bisogna difendere. Alla fine della partita sono sempre esausto“.

“Mi piacerebbe tornare a giocare da centrocampista, ma se all’Inter per giocare devo farlo sulla fascia lo farò senza alcun problema”.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 375 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4148

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

4 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU