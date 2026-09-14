Il messaggio di Diouf a Chivu: il francese vuole cambiare ruolo

L’inizio di stagione di Andy Diouf con la maglia dell’Inter è stato sicuramente positivo con il francese che è diventato un punto fermo della formazione di Cristian Chivu.

Intervistato da L’Equipe il centrocampista ha affermato: “Non pensavo che avrei giocato in questo ruolo. Quando abbiamo la palla devi attaccare e quando non ce l’abbiamo bisogna difendere. Alla fine della partita sono sempre esausto“.

“Mi piacerebbe tornare a giocare da centrocampista, ma se all’Inter per giocare devo farlo sulla fascia lo farò senza alcun problema”.