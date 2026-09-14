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PAGELLE e TABELLINO Inter-Udinese 5-3: Barella guida la rimonta, Chivu cala il pokerissimo

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Voti, top e flop del posticipo di San Siro valido per la 4° giornata del campionato di Serie A. ‘Manita’ dei campioni d’Italia che rimontano il doppio vantaggio ospite: quattro su quattro in campionato per Chivu

Partenza horror per l’Inter, che dopo appena 16 minuti va addirittura sotto di due reti nel posticipo del ‘Meazza’ contro l’Udinese.

Barella e Carlos Augusto a segno in Inter-Udinese
Inter-Udinese: Barella e Carlos Augusto in gol (Ansa) – Calciomercato.it

Friulani scatenati e a segno prima con l’incornata di Abankwah e successivamente grazie al guizzo di Ekkelenkamp (Martinez incerto tra i pali). L’Inter però si scuote subito e in otto minuti pareggia i conti: Carlos Augusto si inventa la staffilata che accorcia le distanze, prima del sigillo firmato da Barella. 

Nella ripresa i campioni d’Italia dilagano e completano la rimonta. Thuram firma la rete del sorpasso sull’assist di Diouf, mentre Esposito e il neoentrato Bonny firmano il pokerissimo per la squadra di Chivu. Serve solo per le statistiche nel recupero il terzo gol dell’Udinese con Gueye.

Voti, Top e Flop di Inter-Udinese: pendolino Carlos Augusto, Akanji spaesato

INTER

TOP: Barella 8 – Suona la carica e insieme al ‘pendolino’ Carlos Augusto rimette in carreggiata l’Inter dopo 15 minuti da incubo. Con grande caparbietà e cattiveria firma la rete del pareggio. Sta benissimo fisicamente, confermando l’ottimo avvio di stagione. Da vero capitano guida la rimonta

FLOP: Akanji 4,5 – Spaesato e confuso, si perde subito Abankwah sul vantaggio dei friulani. Molle anche sul raddoppio di Ekkelenkamp, patisce la fisicità di Davis. Lontano parente al momento del giocatore ammirato la scorsa stagione. Il peggiore tra i nerazzurri insieme all’impalpabile Mkhitaryan

  • Martinez 5
  • Akanji 4,5
  • Stones 5,5 (62′ Pavard 5,5)
  • Bastoni 6 (70′ Dimarco 6)
  • Diouf 6,5
  • Barella 8
  • Zielinski 6,5 (82′ Stankovic SV)
  • Mkhitaryan 4,5 (62′ Jones 6)
  • Carlos Augusto 7,5
  • Thuram 7 (70′ Bonny 6,5)
  • Esposito 7
  • All. Chivu 7

UDINESE

TOP: Ekkelenkamp 7 – Diverse note positive nella squadra bianconera, specialmente nella prima frazione. Brilla il tridente di Runjaic, con l’olandese letale con i suoi inserimenti come in occasione della rete del 2-0 ospite sull’assist di Davis. Pericolo costante col suo mancino, mette a referto il secondo centro stagionale 

FLOP: Miller 4,5 – Perde una palla sanguinosa sul 2-2 interista e cala vistosamente dopo un inizio promettente. Va in grossa difficoltà quando i nerazzurri alzano i giri del motore in mezzo al campo. Da rivedere

  • Okoye 5,5
  • Abankwah 6,5
  • Kabasele 5
  • Ebosse 5
  • Vojvoda 5 (74′ Bertola 5,5)
  • Miller 4,5 (74′ Chackvetadze 5,5)
  • Karlstrom 6
  • Kamara 5
  • Ekkelenkamp 7 (Lovric SV)
  • Gomez 6 (61′ Gueye 6,5)
  • Davis 6 (80′ Bayo SV)
  • All. Runjaic 5,5

ARBITRO: Pairetto 6

Serie A, il tabellino di Inter-Udinese: rimonta bis per Chivu, nerazzurri a punteggio pieno

L’Udinese spaventa l’Inter, ma il ‘sogno’ di espugnare San Siro dura un tempo per l’undici di Runjaic. Barella guida la riscossa dei nerazzurri, con Chivu che bissa la rimonta contro il Napoli e vola a punteggio pieno in testa alla classifica insieme alla Roma (sabato lo scontro diretto all’Olimpico). Il tecnico si permette di far rifiatare capitan Lautaro, Akanji, Mkhitaryan e Martinez le note stonate.

I voti dell'Inter di Chivu
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

INTER-UDINESE 5-3
9′ Abankwah (U); 16′ Ekkelenkamp (U); 27′ Carlos Augusto (I); 35′ Barella (I); 57′ Thuram (I); 67′ Esposito (I); 79′ Bonny (I); 91′ Gueye (U)

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones (62′ Pavard), Bastoni (70′ Dimarco); Diouf, Barella, Zielinski (82′ Stankovic), Mkhitaryan (62′ Jones), Carlos Augusto; Thuram (70′ Bonny), Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bisseck, Mosconi. Allenatore: Chivu

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda (74′ Bertola), Miller (74′ Chakveradze), Karlstrom, Kamara; Gomez (61′ Gueye), Ekkelenkamp (80′ Lovric); Davis (80′ Bayo). A disposizione: Mrozek, Padelli, Zarraga, Vinciati, Jovanovic. Allenatore: Runjaic

Arbitro: Pairetto (sez. Nichelino)
VAR: Marini
Ammoniti: Davis (U), Mkhitaryan (I)
Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 73.705 spettatori (306 nel settore ospiti dedicato ai tifosi friulani) per la sfida del ‘Meazza’ di Milano

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