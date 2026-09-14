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Juventus, ora è rimpianto Zhegrova: è fuori dalla lista per l’Europa

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Edon Zhegrova non è in lista per l’Europa in casa Juventus con l’esterno offensivo che rappresenta un rimpianto per i bianconeri.

Zhegrova
Edon Zhegrova non è in lista per l’Europa (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno offensivo, finito fuori dal progetto tecnico durante l’estate, è stato reintegrato in casa bianconera soprattutto per via degli infortuni, ma il club ha deciso di farlo fuori dalla lista per l’Europa League.

La doppietta contro il Sassuolo ha alzato le sue quotazioni in casa bianconera, ma Spalletti non potrà schierarlo in casa contro il NEC e almeno fino a gennaio.

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