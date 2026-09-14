Chivu perde Calhanoglu: a rischio anche per la Roma. Le ultime di Inter-Udinese

Infortunio muscolare per il centrocampista turco prima del match di questa sera: Chivu potrebbe ritrovarlo direttamente dopo la sosta per le nazionali
Tegola per Chivu a pochi minuti dal posticipo di campionato contro l’Udinese, in programma questa sera a San Siro.
Il tecnico dell’Inter dovrà infatti rinunciare ad Hakan Calhanoglu, alle prese con un problema muscolare. Il metronomo turco (già tra gli indiziati per rifiatare alla vigilia) ha accusato un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia, come appreso da Calciomercato.it poco dopo l’arrivo del pullman nerazzurro allo stadio.
🚌 #Inter – Cori e applausi per l’arrivo a San Siro del pullman nerazzurro 📲 #InterUdinese @calciomercatoit pic.twitter.com/ELtlcaQSMF
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 14, 2026
Inter-Udinese, Chivu perde Calhanoglu per infortunio. Lautaro parte dalla panchina
Le condizioni di Calhanoglu saranno rivalutate nei prossimi giorni, con l’ex Milan che rischia di rientrare dopo la sosta per le nazionali e quindi saltare il big match di sabato prossimo all’Olimpico contro la Roma.
1️⃣1️⃣ #Inter – La distinta con le ufficiali: diverse sorprese nell’undici di Chivu, con capitan Lautaro che parte dalla panchina. Coppia d’attacco Esposito-Thuram, Mkhitaryan a centrocampo 📲 #InterUdinese @calciomercatoit pic.twitter.com/PwRIY4Z7gL
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 14, 2026
A centrocampo in regia ci sarà quindi Zielinski, con Barella e Mkhitaryan ai fianchi del polacco. Le scelte di Chivu questa sera riservano comunque non poche sorprese, visto che capitan Lautaro Martinez partirà dalla panchina: coppia d’attacco formata da Esposito e Thuram.
A sinistra c’è la conferma di Carlos Augusto con il recuperato Dimarco pronto a entrare in corso d’opera, mentre in difesa ecco l’esordio da titolare di Stones.
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