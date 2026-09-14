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Chivu perde Calhanoglu: a rischio anche per la Roma. Le ultime di Inter-Udinese

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Infortunio muscolare per il centrocampista turco prima del match di questa sera: Chivu potrebbe ritrovarlo direttamente dopo la sosta per le nazionali 

Tegola per Chivu a pochi minuti dal posticipo di campionato contro l’Udinese, in programma questa sera a San Siro.

Inter, infortunio per Calhanoglu
Hakan Calhanoglu ai box per infortunio (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico dell’Inter dovrà infatti rinunciare ad Hakan Calhanoglu, alle prese con un problema muscolare. Il metronomo turco (già tra gli indiziati per rifiatare alla vigilia) ha accusato un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia, come appreso da Calciomercato.it poco dopo l’arrivo del pullman nerazzurro allo stadio.

Inter-Udinese, Chivu perde Calhanoglu per infortunio. Lautaro parte dalla panchina

Le condizioni di Calhanoglu saranno rivalutate nei prossimi giorni, con l’ex Milan che rischia di rientrare dopo la sosta per le nazionali e quindi saltare il big match di sabato prossimo all’Olimpico contro la Roma.

A centrocampo in regia ci sarà quindi Zielinski, con Barella e Mkhitaryan ai fianchi del polacco. Le scelte di Chivu questa sera riservano comunque non poche sorprese, visto che capitan Lautaro Martinez partirà dalla panchina: coppia d’attacco formata da Esposito e Thuram.

A sinistra c’è la conferma di Carlos Augusto con il recuperato Dimarco pronto a entrare in corso d’opera, mentre in difesa ecco l’esordio da titolare di Stones.

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