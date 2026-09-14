Icardi-Lazio, contatti continui: decide Gattuso

L’attaccante argentino potrebbe davvero tornare in Serie A, ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.
Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare di campionato per la Lazio di Gattuso che è, senza ombra di dubbio, la più grande sorpresa di questo inizio di stagione.
La società biancoceleste sogna in grande e lavora per mettere a segno un super colpo a parametro zero: Mauro Icardi.
Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, i vertici societari del club capitolino avrebbero ripreso i contatti con l’entourage del centravanti argentino ma l’ultima decisione spetterà a Gennaro Gattuso, che deve decidere se inserire o meno Icardi nel progetto tecnico e dunque proseguire con l’operazione. Come andrà a finire?
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