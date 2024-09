Fonseca a rischio, derby da non sbagliare: ecco i nomi per sostituirlo

Paulo Fonseca non può più sbagliare. La sua panchina traballa non poco. Ecco cosa può succedere dopo il derby contro l’Inter

Si è tutto dannatamente complicato per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese e la sua squadra sono protagonisti di un inizio davvero difficile e domenica arriva l’avversario peggiore, quell‘Inter, che negli ultimi derby ha sempre strapazzato il Milan.

La partita che si giocherà a San Siro e che è valida per la quinta giornata di Serie A ha davvero il sapore di ultima spiaggia. Non c’è alcun ultimatum per Fonseca, ma è evidente che se il Milan dovesse perdere malamente contro i campioni d’Italia, la sua panchina inizierebbe a traballare seriamente. Servono dunque dei segnali importanti e il 4 a 0 contro il Venezia non può certo bastare.

Milan, i nomi per il dopo Fonseca

La separazione con Stefano Pioli, poi, non è una buona notizia per il tecnico portoghese. Il Milan, infatti, va a risparmiare qualcosa come dieci milioni lordi, avendo così maggiore manovra per investire, eventualmente, su un altro allenatore. I profili pronti a sposare il progetto rossonero, d’altronde, non mancano.

Ma sarebbero poi, chiaramente, Moncada, Furlani e soprattutto Zlatan Ibrahimovic a decidere, sapendo che Maurizio Sarri sarebbe ben felice di accettare il Diavolo, così come Massimiliano Allegri, entrambi liberi. Entrambi desiderosi di togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo le ultime avventure complicate.

Per quanto riguarda la pista estera, sempre molto battuta da RedBird, invece, le ultime notizie, che arrivano dalla Germania (Sky De), portano a Terzic, presente ieri a San Siro, ma non possono essere dimenticati i nomi di Conceicao e Paulo Sousa. Arrivano, dunque, conferme sul profilo dell’ex Borussia Dortmund: al momento si tratta di sondaggi esplorativi, come è normale che sia, ma presto tutto potrebbe cambiare.