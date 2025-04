Paura per il tecnico, UFFICIALE: “Ricoverato in ospedale”

Allarme per l’allenatore che salterà il match: dopo essere stato male, è in ospedale per effettuare degli accertamenti

Non sarà in panchina, ma questo è l’ultimo dei problemi. Mondo del calcio in allarme per la salute dell’allenatore, costretto a rinunciare al match della domenica per un problema fisico.

Un malessere che lo ha accompagnato negli ultimi giorni e che ha spinto lo staff medico della società a ricoverarlo in ospedale per eseguire gli accertamenti del caso. Il Newcastle, ma tutto il mondo del calcio, si stringono intorno ad Eddie Howe, tecnico dei Magpies, che è attualmente ricoverato in ospedale.

Lo ha annunciato la società inglese spiegando il motivo per cui il tecnico non sarà in panchina contro il Manchester United domani pomeriggio: “Il capo allenatore degli Magpies è stato ricoverato in ospedale venerdì sera tardi dopo essersi sentito male per diversi giorni – il comunicato del club – . Il personale medico ha tenuto Eddie in ospedale durante la notte per ulteriori test, che sono in corso. È cosciente e parla con la sua famiglia, e continua a ricevere cure mediche di esperti”.

“Tutti al Newcastle United estendono i loro migliori auguri a Eddie per una pronta guarigione – continua la nota -, e ulteriori aggiornamenti seguiranno a tempo debito. Jason Tindall e Graeme Jones guideranno la squadra a St. James’ Park domenica, supportato dallo staff della prima squadra”.