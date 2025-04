DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce 1-0 | La sblocca Koopmeiners LIVE

Si chiude il sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A con l’importante sfida tra la Juventus e il Lecce

Dopo le gare giocate venerdì e questo pomeriggio, ultimo appuntamento di questo sabato valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Igor Tudor, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo di una diretta concorrente nella lotta per entrare nella prossima edizione della Champions League come la Roma dell’ex Claudio Ranieri. Alla rete di capitan Manuel Locatelli ha risposto Eldor Shomurodov. Distanze invariate dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Marco Giampaolo arrivano a questa sfida importante dopo il pareggio a reti bianche casalingo del turno precedente contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Gaspar, Baschirotto, Jean; Veiga, Coulibaly, Pierret, Gallo; Tete Morente, Pierotti; Krstovic. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti* 71; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari* 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia* 24; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Luca Zufferli (Sezione Udine)

PROSSIME PARTITE

Lecce-Como, 19 aprile ore 15

Parma-Juventus, 21 aprile ore 20.45