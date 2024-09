Ha rifiutato l’offerta della Juventus: ha cambiato idea, via a gennaio

Una Juventus che pian piano sta nascendo, intanto arriva il grande rifiutato: ha detto no e ora ha cambiato idea

Un passo alla volta. La nuova Juventus ha bisogno di tempo per carburare, dal gioco di Allegri a quello di Thiago Motta non è una trasformazione semplice. Si spiega così qualche battuta d’arresto che c’è stato in questo inizio di stagione, anche se il successo al debutto in Champions League contro il Psv è servito a riaccendere l’entusiasmo.

Ora c’è subito la prova del nove contro il Napoli dell’ex Conte e per la Juventus si capirà a che punto è il percorso intrapreso quest’estate. Un percorso iniziato anche con tanti volti nuovi, anche se tra questi poteva essercene uno che ha preferito declinare la proposta bianconera ed ora è, invece, pronto a dire sì allo scambio.

A raccontarlo è ‘elnacional.es’, secondo cui in estate è arrivato il secco no alla proposta bianconera. Sarebbe stato Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad, a rifiutare l’offerta arrivata dalla Juventus (ma anche quelle di Arsenal, Bayern Monaco e Liverpool) per restare in Spagna. Ora però le cose potrebbero cambiare, ma senza il ritorno di fiamma juventino.

Juventus, Zubimendi ha detto no: via libera allo scambio

Il portale racconta della decisione di Zubimendi di restare un altro anno alla Real Sociedad, intanto non si placano le voci sul suo conto.

No alla Juventus, ma sì al Barcellona che lo ha individuato come l’elemento giusto per far compiere un ulteriore salto di qualità alla rosa nella prossima stagione. Per convincere il club di San Sebastian a vendere il 25enne i blaugrana sono pronti a sacrificare Ferran Torres. Così sarebbe già stata presentata una proposta di 20 milioni di euro più l’esterno spagnolo, ma la proposta non è stata ritenuta sufficiente.

Bisognerà raddoppiare la somma cash per mettere le mani su Zubimendi in estate, ma tutto potrebbe essere anche anticipato. Il calciatore, infatti, ha cambiato idea: dopo aver espresso il desiderio di restare alla Real Sociedad per questa stagione, ora avrebbe chiesto di andare via a gennaio. Un ribaltone che difficilmente rimetterà in gioco la Juve che nel ruolo ha appena acquistato Koopmeiners.