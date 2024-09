Serie A, gli arbitri: le designazioni per Juve-Napoli e per Inter-Milan

Serie A, rese note le designazioni arbitrali del weekend: ecco a chi toccheranno i big match Juventus-Napoli e Inter-Milan

Fine settimana delicatissimo di campionato in vista, il programma della 5a giornata di Serie A offre in palinsesto due sfide a dir poco bollenti come Juventus-Napoli e Inter-Milan. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note poco fa le designazioni.

Juventus-Napoli di sabato alle ore 18 sarà affidata a Doveri, con Marini e La Penna al Var. Il derby della Madonnina di domenica sera alle 20.45, invece, toccherà a Mariani, con Di Paolo e Paterna al Var. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni:

Cagliari-Empoli, venerdì 20/09 h.18:30: SOZZA

Verona-Torino, venerdì 20/09 ore 20:45: MARINELLI

Venezia-Genoa, sabato 21/09 h.15:00: MARCHETTI

Juventus-Napoli, sabato 21/09 h.18:00: DOVERI

Lecce-Parma, sabato 21/09 h.20:45: GUIDA

Fiorentina-Lazio, domenica 22/09 h.12:30: MARCENARO

Monza-Bologna, domenica 22/09 h.15:00: MASSA

Roma-Udinese, domenica 22/09 h.18:00: FELICIANI

Inter-Milan, domenica 22/09 h.20:45: MARIANI

Atalanta-Como, lunedì 23 settembre h.20:45: TREMOLADA