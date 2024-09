Sospensione Cagliari-Napoli, le sanzioni UFFICIALI del giudice sportivo

Dopo la sospensione di alcuni minuti in Cagliari-Napoli, il Giudice Sportivo si è pronunciato: ecco le sanzioni

Del turno di campionato appena trascorso, è rimasta negli occhi, in Cagliari-Napoli, la dimostrazione di forza degli uomini di Antonio Conte, alla terza vittoria consecutiva con un rotondo 4-0, pur soffrendo per alcuni tratti della partita. Ma la gara in Sardegna verrà ricordata anche per gli episodi incresciosi occorsi sugli spalti alla metà del primo tempo, con la sospensione del match per alcuni minuti.

Sono dovuti intervenire i capitani delle due squadre, in dialogo con le rispettive tifoserie, per aiutare a ristabilire la calma. I rispettivi lanci di fumogeni e di oggetti da un settore all’altro e in campo hanno fatto sì che il Giudice Sportivo si pronunciasse per una ammenda di 30mila euro a entrambe le società con diffida, attenuando la sanzione per l’intervento fattivo dei due capitani.

Multa anche per l’Atalanta, di 3mila euro, per il lancio di alcuni oggetti in campo. Squalificati invece gli espulsi di questo turno per una giornata: Keita del Parma, Nicolussi Caviglia del Venezia e l’allenatore della Roma Daniele De Rossi.