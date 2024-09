Ancora Dia-Castellanos: Lazio ok contro il Verona

La Lazio, nel monday night contro il Verona, si affida ai gol dei due attaccanti per vincere e per scattare verso l’alta classifica

Al termine di una gara divertente, la Lazio piega 2-1 il Verona. Marco Baroni batte il suo passato e respira aria di zone nobili della graduatoria, stop per i gialloblù che però escono con l’onore delle armi dall’Olimpico.

Inizio a mille all’ora per entrambe le formazioni. Una verticalizzazione di Zaccagni lancia Dia che brucia sul primo palo Montipò, dopo pochissimo però è la Lazio a farsi bucare da un’azione in verticale per il pareggio di Tengstedt. Ritmi alti e partita gradevole, la Lazio prova a tornare in vantaggio con una staffilata di Rovella e ci riesce poi a metà primo tempo con Castellanos in mischia. Ancora a segno la coppia offensiva biancoceleste dopo averlo già fatto con il Milan, la Lazio gioca bene e prova a mettere le mani sulla partita ma il Verona tiene botta. Nella ripresa, i capitolini vogliono chiuderla e hanno svariate occasioni. Montipò si supera su Dia, su Nuno Tavares e su Tchaouna, Zaccagni spreca un assist delizioso di Dia. Ma anche il Verona ha la palla del pari, con Lazzari che si immola sul tiro a botta sicura di Tchatchoua. Gara incerta fino alla fine, alza le braccia al cielo la Lazio che può iniziare a pensare in grande.

LAZIO-VERONA 2-1 – 5′ Dia (L), 7′ Tengstedt (V), 20′ Castellanos (L)

CLASSIFICA SERIE A: Udinese punti 10; Napoli 9, Inter, Juventus e Torino 8; Lazio 7; Verona, Atalanta e Empoli 6; Milan e Genoa 5; Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari e Como 2; Venezia 1.