Dalla vacanza a Roma alla clausola rescissoria: il punto su Manuel Pellegrini | CM.IT

Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile incontro tra la Roma e Manuel Pellegrini: ecco come stanno le cose

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria al suo primo derby da allenatore, che su Daniele De Rossi è piombata la presunta ombra di Manuel Pellegrini. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un incontro a cena tra l’attuale allenatore del Betis Siviglia e la Roma. Un meeting che da Trigoria smentiscono con forza, escludendo anche la presenza del benché minimo contatto con ‘el Ingeniero’.

Sfruttando la pausa del campionato per via della finale di Coppa del Re, l’allenatore cileno, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha effettivamente sfruttato i due giorni liberi per visitare l’Italia e anche Roma, città che ama particolarmente, ma la sua presenza allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Lazio non è stata confermata al 100%.

Futuro De Rossi, il punto su Manuel Pellegrini

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, De Rossi con il successo nella stracittadina ha piazzato un altro tassello verso la conferma sulla panchina giallorossa, anche se in merito al rinnovo non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Sicuramente, qualora veramente la proprietà romanista dovesse decidere di puntare su un altro allenatore, arrivare a Pellegrini non sarà così facile.

Già in passato, il settantenne ex City e Real ha dimostrato di non voler lasciare i propri progetti tecnici incompiuti. Sul contratto con gli andalusi valido fino al 30 giugno 2026 c’è, inoltre, una clausola rescissoria pari a circa 8 milioni di euro.