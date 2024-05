Non c’è solo la Juventus: Colpani è l’obiettivo numero uno | CM.IT

Diverse le pretendenti per Colpani, autore di una stagione da incorniciare con la maglia del Monza: le ultime sul futuro del ‘Flaco’

Dribbling, tocchi con la suola, assist al bacio. Ma anche corsa e lavoro oscuro senza palla. Prestazione a tutto tondo quella di Andrea Colpani contro la Lazio.

‘Flaco’ per palati fini e che ha deliziato il pubblico dell’U-Power Stadium nell’anticipo di sabato al cospetto dei biancocelesti di Tudor. Al fantasista del Monza è mancato solo il gol e i difensori della Lazio ricorrevano sistematicamente al fallo (con diverse ammonizione anche a carico) per arginare l’ex Atalanta. Una risposta convincente anche alla panchina di Lecce, proprio di fronte a una delle tante corteggiatrici che da tempi non sospetti lo ha messo sotto la lente d’ingrandimento in sede di mercato. Il nome di Colpani (8 reti e 4 assist vincenti in stagione) è cerchiato in rosso sull’agenda della dirigenza laziale, a maggior ragione vista la partenza di Felipe Anderson e il probabile addio anche di Luis Alberto sulla trequarti di Tudor.

Colpani e la corte delle big: pressing della Lazio sul ‘Flaco’

Occhio quindi alle manovre della Lazio per Colpani, ammirato e scrutato da vicino dai dirigenti capitolini nella trasferta dell’U-Power Stadium.

Il mancino classe ’99 è diventato un obiettivo concreto per il sodalizio del patron Lotito, che negli ultimi tempi ha intensificato il pressing per portarlo nella capitale nel prossimo mercato estivo. Tanto che recentemente – come appreso da Calciomercato.it – si sono registrati dei contatti tra le parti per appurare i margini di una potenziale trattativa, con la destinazione peraltro gradita al giocatore. La Lazio sarebbe uno step importante nella carriera di Colpani, cresciuto esponenzialmente nell’ultimo anno e mezzo con la casacca del Monza. Le altre concorrenti alle prestazioni del ‘Flaco’ restano comunque assolutamente in corsa, ad iniziare dalla Juventus come certificato dall’incontro delle scorse settimane tra il Dt bianconero Giuntoli e Adriano Galliani. Il Ceo brianzolo valuta intorno ai 20 milioni di euro il suo gioiello, forte anche di un contratto prolungato fino al 2028 l’ultima estate.

Su Colpani inoltre restano vigili anche Inter e Milan, con Moncada per conto del ‘Diavolo’ a seguire dal vivo il numero 28 biancorosso nel match contro la Lazio. A incensare l’ex Atalanta ci pensa intanto Raffaele Palladino: “Può continuare a crescere, adesso è anche molto più maturo. È un grande lavoratore durante la settimana e sta facendo una stagione strepitosa. Se continua così, senza abbassare la soglia di attenzione, può davvero arrivare al livello di una grande squadra“. Parole che arrivano da chi lo segue quotidianamente e ne ha affinato il talento: Colpani è pronto a spiccare il volo.