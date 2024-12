Il Napoli di Conte c’è: 3-1 in rimonta a Udine, risposta all’Atalanta

In Friuli, il Napoli trova tre punti pesanti rimontando nel secondo tempo: Lukaku e Neres (con autorete) ispirano il ribaltone, la chiude Anguissa

Un primo tempo molto complicato, poi una reazione da grande squadra. Il Napoli risponde, dopo la frenata contro la Lazio, e passa sul campo dell’Udinese con un 3-1 d’autore. Rimonta entusiasmante degli azzurri, che in 45 minuti stravolgono il copione di una partita nata storta e si confermano a contatto con l’Atalanta capolista.

C’è Neres titolare a fare le veci di Kvaratskhelia infortunato. Il brasiliano è in palla e si fa subito notare con le sue accelerazioni. Ma anche per una palla gol cestinata malamente dopo dieci minuti. L’Udinese però non sta a guardare, alterna momenti di difesa bassa a pressing alto e in un paio di circostanze spaventa Meret, specie con un destro di Thauvin altissimo da ottima posizione. Tra una sgasata e l’altra di Neres, l’unico a creare qualcosa per gli azzurri, il francese manda avanti i friulani, in tap in dopo essersi fatto parare un rigore da Meret. Il Napoli spinge alla ricerca del pari, ma non ha distanze ideali in campo e si espone a qualche ripartenza di troppo. All’intervallo, gli umori in casa partenopea sono nerissimi.

Nel secondo tempo, cambia tutto. Una palla tracciante di McTominay manda in porta Lukaku, che come contro il Milan scappa sul filo del fuorigioco, si libera di potenza del marcatore e infila il gol del pari. E’ una partita completamente diversa, il Napoli la aggredisce con tutt’altro ritmo e convinzione. E alla fine completa la rimonta, con una grande percussione di Neres, conclusa in maniera fortuita con Giannetti che se la manda maldestramente nella sua porta. Napoli letteralmente scatenato, con una nuova ripartenza che manda fino al capolinea Anguissa, per la terza rete che chiude i giochi e da’ nuovi segnali sulla consistenza del gruppo di Conte.

UDINESE-NAPOLI 1-3 – 22′ Thauvin (U), 50′ Lukaku (N), 76′ Giannetti aut. (N), 81′ Anguissa (N)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 37, Napoli** 35, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese** 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari** 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno

**una partita in più