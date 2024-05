Addio a Juve e Inter: la Lazio stringe per il colpo dalla diretta rivale

La Lazio sta lavorando a una rivoluzione profonda della squadra: i biancocelesti possono mettere a segno un gran colpo dalla diretta rivale

Una stagione turbolenta sta volgendo al termine anche per la Lazio, che ha salutato Maurizio Sarri in corso d’opera e ora ha voglia di guardare avanti con Igor Tudor in panchina. Il condottiero croato si troverà a gestire dal punto di vista tecnico una rivoluzione parecchio importante della rosa a disposizione.

A salutare la Capitale potrebbero essere veramente in tanti, soprattutto senatori che da anni vestono i panni dei titolari e sono riferimenti nello spogliatoio: Felipe Anderson andrà al Palmeiras, Luis Alberto ha chiesto la rescissione e anche Ciro Immobile non è detto che resti, anzi in molti si aspettano che il capitano saluti al termine della stagione.

Soprattutto sulla trequarti offensiva, quindi, urge l’acquisto di un nome di grande qualità, in grado di aumentare il bottino di gol e assist, ma senza una spesa eccessiva. Da mesi, i radar di Claudio Lotito e della dirigenza sono puntati su Andrea Colpani, il super talento del Monza che oggi affronterà proprio la Lazio.

La Lazio sfida il Monza e tenta Colpani: il prezzo è in calo

La partita contro i brianzoli sarà l’ennesima occasione per vedere da vicino il ragazzo, che si adatterebbe perfettamente all’idea di calcio di Tudor. Può giocare alle spalle della punta, ma anche come esterno a tutta fascia, ruolo che ha già occupato nello scacchiere di Raffaele Palladino, per cui la Lazio un tentativo lo farà, e con molta meno concorrenza all’orizzonte.

Inter e Juventus l’hanno messo nel mirino non molto tempo fa, ma ora sembrano essersi dileguate, un po’ perché ci sono altre urgenze sul calciomercato, un po’ per il calo fisiologico che il talento italiano ha avuto nella seconda parte di stagione.

Proprio per questo, Lotito potrebbe tentare il colpo con un’offerta al ribasso, da circa 15 milioni di euro, a cui magari dovrà aggiungere dei bonus per portare a termine l’affare. A queste condizioni, l’operazione potrebbe decollare già prima di agosto.