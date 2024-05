Milan, Napoli e Bayern adesso per Allegri: “È il mio sogno”

Termina in anticipo il secondo ciclo alla Juventus di Massimiliano Allegri, esonerato dal club bianconero: il tecnico a caccia adesso di una nuova panchina

Finisce nel peggiore dei modi il secondo ciclo alla Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante il successo di mercoledì sera all’Olimpico contro l’Atalanta.

Il tecnico toscano esonerato per i comportamenti e i fatti post Coppa Italia, non tollerati dalla società e che hanno portato all’allontanamento dalla Continassa. A difesa di Allegri interviene il mentore Giovanni Galeone: “L’esonero di Max è un’ingiustizia, ma a questo punto meglio così. Perché se Max e Giuntoli non vanno d’accordo meglio separarsi – le parole di Galeone alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Chi ci guadagna? Allegri, non c’è dubbio. Ha vinto 12 trofei alla guida della Juve ed è l’unico allenatore ad aver conquistato cinque volte la Coppa Italia. Adesso spazio ai professori, vediamo se vinceranno altrettanto alla Juventus”, la frecciata alla dirigenza e verosimilmente anche a Thiago Motta.

Galeone si sofferma successivamente su quello che potrebbe essere il futuro di Allegri: “Se sogno un ritorno al Milan? No, al Bayern Monaco. Il Bayern è la Juventus di Germania e sono alla ricerca di un grande allenatore. Max sarebbe l’ideale per guidare tutti quei talenti e riportare il club al successo dopo l’ultima Bundesliga. Anche la Premier League sarebbe ideale per lui. Arabia Saudita? No, non credo abbia bisogno di soldi. Piuttosto credo che un pensierone ad Allegri lo farà per il Napoli De Laurentiis, da sempre suo estimatore”.