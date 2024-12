“Avrei dovuto farlo prima”: polveriera Milan, attacco UFFICIALE di Calabria

Comunicato del terzino rossonero: “Sono fake news che richiedono una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo”

Clima infuocato in casa Milan dopo le dichiarazioni al veleno di Paulo Fonseca al termine della sfida di Champions con la Stella Rossa. Nel mirino del tecnico alcuni big e senatori della squadra, tra questi ci sarebbe Davide Calabria, il quale ha risposto a tono sulla questione come su altre extra-campo dei giorni scorsi che lo riguardano direttamente.

“Mi sento in dovere di fare chiarezza – esordisce il terzino destro nel comunicato pubblicato sui propri canali social – Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni ‘spiacevoli’ o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima”.

“Oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole – aggiunge – Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra. Sono fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo”.

Polveriera Milan, Calabria tuona: “Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e il mio impegno verso la mia squadra del cuore”

“Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata, non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione – evidenzia Calabria, in scadenza a giugno col Milan – Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro e per il club che rappresentiamo. Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possono danneggiare persone o il nostro ambiente”.

“Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci conclude la nota del 28enne bresciano che potrebbe dire addio ai rossoneri al termine della stagione – Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e il mio impegno verso la mia squadra del cuore. Grazie a chi ci sostiene sempre. Forza Milan”.