Fonseca a colloquio con Ibra: la posizione del Milan | CM.IT

Il punto della situazione dopo il tanto atteso incontro tra il tecnico portoghese e lo svedese, avvenuto nel tardo pomeriggio

E’ stata una giornata di attesa per i tifosi del Milan. Si aspettava con ansia, infatti, una presa di posizione netta da parte della società dopo le dichiarazioni di ieri di Paulo Fonseca in conferenza stampa.

Ma le avvisaglie che tutto sarebbe andato in archivio senza grandi scossoni c’erano state fin dalle prime ore della mattinata: la squadra, come vi abbiamo raccontato, si è allenata a Milanello agli ordini del tecnico portoghese come se nulla fosse successo.

Il solito confronto tra il mister e la squadra, prima di lavorare sui campi del centro sportivo di Carnago, in vista della sfida di domenica sera contro il Genoa a San Siro. A Milanello, però, dove Rafael Leao e compagni erano tornati a sudare, nemmeno l’ombra di Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Chi aspettava un loro arrivo è dunque rimasto ampiamente deluso.

Milan-Fonseca, la situazione dopo l’incontro del pomeriggio

Ma lo svedese e Paulo Fonseca hanno avuto modo comunque di confrontarsi. I due, infatti, erano presenti alla festa del settore giovanile. C’è stato così un colloquio sereno tra le parti.

Le dichiarazioni del tecnico portoghese, come appreso da Calciomercato.it, sono state viste dalla dirigenza come un modo per provare a dare la scossa ad una squadra, che spesso non va in campo con il giusto mordente. La strategia – è come tale che viene vista dal mondo rossonero – adottata da Fonseca trova, dunque, il sostegno da parte della dirigenza. Una dirigenza, che non è chiaramente soddisfatta della stagione della squadra e del suo allenatore, dai quali si aspettava di più in campionato, dove le posizioni di vetta della classifica sono davvero lontane.

Tutti, dunque, continuano ad essere sotto esame: i giocatori e l’ex Lille sanno benissimo quali sono gli obiettivi che il Milan è chiamato a raggiungere. Nei prossimi giorni, però, capiremo quali conseguenze avranno le dichiarazioni di Fonseca di ieri sera, per quanto riguarda la squadra. Qualcuno inevitabilmente pagherà , d’altronde, non mancano i calciatori nel mirino del tecnico portoghese, pronto ad attingere dal Milan Futuro se il vento non dovesse cambiare.