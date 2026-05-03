Non solo Bernardo Silva: la Juve valuta un altro affare col Manchester City

Ore caldissime in casa bianconera sia per l’imminente sfida con l’Hellas Verona che per alcune voci di mercato.

In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento alla gara contro l’Hellas Verona, valevole per la 35esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18:00. I bianconeri vogliono sfruttare il fattore campo e consolidare il quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma tengono d’occhio anche la questione calciomercato.

Uno dei primissimi rinforzi per Luciano Spalletti potrebbe arrivare dal Manchester City. Il protagonista questa volta non è Bernardo Silva, che piace tantissimo alla Juve, ma Nathan Benjamin Aké, difensore della nazionale olandese classe’95. Secondo quanto riportato in queste ore dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo account ufficiale X, Aké sarebbe infatti stato offerto da un intermediario alla Juve e ad altre Big di Serie A.

Resta da capire quale sarà la decisione in tal senso della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che potrebbe decidere di investire su un profilo esperto ed affidabile come il 31enne di Amsterdam.