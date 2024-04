Colpani e nuovo allenatore: ennesimo blitz all’U-Power Stadium | VIDEO CM.IT

Palladino potrebbe lasciare il Monza a fine campionato: nuovo blitz all’U-Power Stadium per la sfida di campionato contro l’Atalanta

L’Atalanta insegue la Champions passando anche dal campionato, mentre il Monza sogna ancora uno storico piazzamento in Europa nel posticipo della 33° giornata del campionato di Serie A.

Gasperini si affida al turnover visto il calendario fitto di impegni e l’incrocio di mercoledì contro la Fiorentina che vale l’accesso alla finalissima di Coppa Italia. Il tecnico orobico anche questa sera deve rinunciare all’infortunato Scalvini, mentre sugli spalti è presente il suo procuratore Tullio Tinti. L’agente tra i protagonisti presenti in campo cura anche gli interessi di Andrea Colpani, che resta un uomo mercato nello scacchiere del Monza. Il ‘Flaco’ rimane sempre nei radar delle big Inter e Juventus, oltre anche alla Lazio a caccia di un erede di Luis Alberto per la prossima estate. Il fantasista, ex della sfida dell’U-Power Stadium, è stato protagonista finora di un’ottima stagione nella formazione di Palladino con 8 gol segnati e 4 assist in campionato.

Paulo Sousa ancora a Monza: Galliani a caccia dell’erede di Palladino

Colpani ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, come l’altro pezzo pregiato dei biancorossi Di Gregorio che nei giorni scorsi non si è sbilanciato sul suo futuro.

🏟️ #MonzaAtalanta – Come in altre occasioni presente anche Paulo #Sousa all’U-Power Stadium: il tecnico portoghese a caccia di una panchina per la prossima stagione 👀 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/NRfbUKBpkf — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 21, 2024

Destino che a meno di sorprese sarà lontano dalla Brianza per Raffaele Palladino, corteggiato da piazze blasonate per il prossimo campionato. All’U-Power Stadium è presente il suo agente Beppe Riso, con il giovane allenatore napoletano che piace in particolare a Torino, Bologna e Fiorentina. Solo a fine campionato Palladino comunicherà la sua decisione a Galliani, con il Ceo del Monza che ovviamente si è mosso con anticipo e ha già iniziato a sondare diverse piste per la panchina biancorossa. Nella lista figurano in primis Dionisi e Nesta (attualmente alla guida della Reggiana), senza dimenticare il profilo di Paulo Sousa: il portoghese, fermo dopo l’esonero dalla Salernitana, anche questa sera era presente sulle tribune dell’U-Power Stadium per seguire il match del Monza. Sousa è a caccia di una panchina e l’ennesimo blitz all’ex Brianteo non è passato di certo inosservato.