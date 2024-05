Serie A, ecco il nuovo verdetto: prossime ore decisive

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo verdetto in vista del prossimo campionato di Serie A

Il campionato di massima serie può cambiare ancora volto: decisive le prossime ore per il nuovo verdetto in vista della prossima stagione.

Dopo l’aritmetica retrocessione in Serie B della Salernitana a seguito della sconfitta maturata sul campo del Frosinone nell’anticipo dell’ultima giornata di campionato, nelle prossime ore la Serie A potrebbe conoscere un altro verdetto in vista della prossima stagione.

La stagione corrente, infatti, è arrivata ad un punto cruciale e ogni partita più decidere tanto per tutti gli obiettivi. Ecco perché nelle prossime ore potrebbe registrarsi un altro verdetto aritmetico che aiuterà a delineare ulteriormente quella che sarà la situazione del prossimo campionato di Serie A.

Serie A, possibile un nuovo verdetto nelle prossime ore

Quest’oggi, infatti, scenderanno in campo tutte le 20 squadre del campionato di Serie B per la trentaseiesima giornata del torneo cadetto. Una giornata che potrebbe portare in dote il secondo verdetto stagionale, dopo quello della retrocessione in Serie C del Lecco dopo la sconfitta di Parma dello scorso 27 aprile.

Proprio la formazione ducale oggi potrebbe scrivere la parola fine alla rincorsa salvezza nelle prossime ore: la compagine gialloblu, infatti, potrebbe conquistare già oggi l’aritmetica promozione in Serie A, avendo allo stato attuale 6 punti di vantaggio sul terzo posto occupato dal Venezia.

Alle 18 la truppa di Fabio Pecchia scenderà in campo al ‘San Nicola’ contro un Bari a caccia di punti per evitare una clamorosa retrocessione in terza serie. Il Parma dovrà espugnare il campo del Bari e – allo stesso tempo – sperare che Venezia o Como (secondo in classifica a -5) non vincano. E in caso di sconfitta delle inseguitrici, al Parma potrebbe bastare anche un pareggio in terra pugliese per assicurarsi il ritorno in massima serie dopo tre anni in cadetteria.