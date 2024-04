Juve, Inter o Milan: Di Gregorio e l’annuncio sul futuro | VIDEO CM.IT

Michele Di Gregorio si sta confermando come uno dei migliori portieri del campionato: le dichiarazioni dell’uomo mercato del Monza

Altra grande prestazione di Michele Di Gregorio nell’ultimo match di campionato pareggiato dal Monza in casa della rivelazione Bologna.

Il portiere biancorosso anche in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore, contraddistinguendosi come uno dei migliori nel suo ruolo nel torneo di Serie A. L’alfiere di Palladino ha murato anche Orsolini e Zirkzee al Dall’Ara (13° clean sheet stagionale), ma le sue parate non bastano al momento per strappare la chiamata in Nazionale da parte del Ct Spalletti: “Non mi pesa la mancata convocazione, anche perché come ho detto più volte la qualità in Italia è altissima. I portieri che adesso sono in Nazionale sono forti e il commissario tecnico fa giustamente delle scelte. Sicuramente per me è un sogno e continuerò a lavorare per realizzarlo, però la vivo serenamente“, le parole di Di Gregorio a margine di un evento con i tifosi alla ‘FitActive’ di Monza in compagnia del compagno di squadra Ciurria.

Risultati e bel gioco per il Monza anche in questo campionato, con la formazione di Palladino che resta in corsa per uno storico piazzamento europeo: “Dobbiamo fare il massimo dopo aver raggiunto la salvezza, è questo è il nostro obiettivo – sottolinea Di Gregorio – Dobbiamo guardare di partita in partita e a fine campionato vedremo dove saremo. Sarà un finale di campionato difficile, deve essere però da stimolo per noi perché affrontare squadre forti è comunque bello. Sarà un banco di prova importante e vogliamo farci trovare pronti”. Sulla costruzione dal basso e i dettami di Palladino: “È il calcio moderno, un po’ tutte le squadre adesso coinvolgono il portiere. Cerchiamo anche noi di lavorare e migliorare con le idee del mister”.

Di Gregorio e l’interesse delle big: “Fa piacere ma ora penso solo al Monza”

Di Gregorio si sofferma proprio sul futuro di Palladino, che ieri ha festeggiato 40 anni, con il giovane tecnico napoletano ambito in panchina da diverse società della massima serie: “Il mister ha portato le paste, come di solito fanno tutti nel giorno del compleanno – scherza il portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter – Sul suo futuro non lo so, non so se rimarrà o andrà via. Ci sono ancora sei partite e tanti punti a disposizione, lui come tutti è concentrato per il momento solo sul Monza: quindi parliamo del presente e del futuro vedremo più avanti”.

Rumors sul mercato che coinvolgono inevitabilmente anche Di Gregorio, corteggiato da tutte le big in Italia in vista della prossima estate: “L’interesse di Juventus, Inter e Milan? Fa piacere essere accostato a queste grandi squadre, ma ho un contratto e finché sarò qua penserò solo al Monza – risponde l’estremo difensore, sotto contratto fino al 2027, alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Mancano ancora sei partite e adesso tutti dobbiamo pensare solo al campo. Quando finirà il campionato, poi vedremo se ci sarà qualcosa o meno. Ora non lo so”.

Di Gregorio, ex Inter, infine parla della stracittadina di Milano che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri: “Spero in una bella partita, credo che il derby sia sempre una partita bellissima. Speriamo sia divertente”.