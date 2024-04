Fiorentina, colpo dal Galatasaray: trattativa per riportarlo in Italia | ESCLUSIVO

La Fiorentina vuole piazzare un colpo Champions sul mercato e guarda in casa Galatasaray per riportare in Serie A un calciatore che sta facendo molto bene in Turchia

E’ un finale di stagione caldissimo quello della Fiorentina, ancora impegnata su tre fronti. Se in Serie A i viola hanno un po’ mollato dopo il grande girone di andata che li ha visti in lotta per i posti Champions, nelle coppe ci sono due finali da provare a conquistare. Come nella passata stagione.

Si parte stasera con la semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa dell’Atalanta. La squadra di Vincenzo Italiano deve difendere il vantaggio di 1-0 della gara di andata per strappare il pass per la finalissima del 15 maggio contro la Juventus. La settimana prossima invece, si torna in campo per la prima semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Al contempo la società toscana guarda al futuro per rinforzare la rosa e, stando a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, sta progettando un colpo dal sapore Champions in casa Galatasaray. Il mirino è puntato su Kaan Ayhan, un autentico jolly che può agire da difensore centrale, da mediano davanti alla difesa e all’occorrenza da terzino destro. Nazionale turco (ma con passaporto tedesco) classe 1994, è tra i protagonisti della cavalcata dei giallorossi che sono già qualificati aritmeticamente ai preliminari della prossima Champions e che si avviano a vincere lo scudetto in Turchia. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, avendo militato nel Sassuolo per due stagioni e mezza tra il 2020 ed il gennaio 2023 quando si è trasferito al Galatasaray.