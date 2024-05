Roma, Lukaku e Smalling presenti: sale la difesa a tre | VIDEO CM.IT

Le ultime dall’allenamento in casa Roma da Trigoria: ci sono Lukaku e Smalling, De Rossi verso il cambio tattico difensivo

La Roma scende in campo per l’ultimo allenamento prima della supersfida di domani sera col Bayer Leverkusen. La notizia più importante è senza dubbio la presenza di Romelu Lukaku, che ha smaltito da poco il problema ai flessori.

Non è al top, lo stesso De Rossi lo ha ammesso in conferenza: “Non è stato fermo a lungo, ma ieri non si è allenato alla solita intensità quindi qualche dubbio lo conservo”. Ma il belga è fondamentale, anche se non al massimo il posto da titolare è suo. DDR deciderà a ridosso della partita, ma ci penserà non meno di tre volte a lasciarlo fuori. Confermato il recupero di Smalling, anche lui si candida a una maglia dal primo minuto. Mancini sarà l’altro centrale ma Ndicka è in forma e anche la difesa a tre sta scalando posizioni nelle preferenze del tecnico. Vuole contrastare il possesso palla di Xabi Alonso con determinazione e reattività uomo su uomo ed El Shaarawy che navigherà tra la fascia destra e la trequarti, partendo in maniera più guardinga. A sinistra ci sarà Spinazzola con Cristante, Paredes e Pellegrini in mezzo. Dybala non lo sposta nessuno dalla trequarti. L’alternativa è Karsdorp, unico terzino destro a disposizione.