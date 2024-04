“Ecco chi c’è dietro Pimco”: nuovo scenario per la cessione dell’Inter | ESCLUSIVO

Ancora la situazione societaria dell’Inter al centro del dibattito: possibile cessione tramite Pimco, costa sta succedendo

Se in campo l’Inter ha conquistato lo scudetto, dietro la scrivania Zhang sta lavorando per portare a casa il suo ‘titolo’.

Indiscrezioni di stampa raccontato di un accordo con Pimco per un nuovo finanziamento triennale da quattrocento milioni. Ne ha parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ su TvPlay l’avvocato Michele La Francesca: “In questo momento stanno venendo fuori diverse indiscrezioni sul finanziamento che dovrebbe essere concesso da Pimco. Oggi ‘Il Sole 24 Ore’ ha dato ulteriori dettagli: il tasso dovrebbe attestarsi sul 12%, lo stesso di Oaktree. Alla domanda se Zhang terrà l’Inter per i prossimi tre anni, la risposta che io darei è nì”.

Il legale ne spiega il motivo: “Da più parti si parla di finanziamento ponte, destinato a sfociare in una cessione del club perché Zhang tra tre anni si ritroverebbe nella stessa situazione ma con un debito maggiore, circa 550 milioni interessi compresi. Ecco perché diverse testate hanno ipotizzato che dietro questa operazione ci possa essere di più di un semplice finanziamento. Anche perché Pimco non è un fondo che fa questo tipo di operazioni, non ha questa vocazione”.

In particolare una delle ipotesi è avanzata da Carlo Festa: “Su ‘Il Sole 24 Ore’ ipotizza la presenza di una cordata saudita dietro questa operazione – spiega La Francesca – . Questi sauditi starebbero quindi spingendo Pimco a fare questo finanziamento per poi procedere in un secondo momento all’acquisizione del club”.

“Lo stesso Carlo Festa ha aggiunto che ci sarebbe una due diligence in corso da parte di questa cordata di sauditi. Questa ipotesi sembra essere più di una suggestione, ma una domanda la porrei: se questi sauditi si vogliono avvalere di Pimco che ha ormai concluso la sua due diligence, perché starebbero facendo una loro due diligence?”.

Inter, ipotesi cessione tramite Pimco: l’indiscrezione

L’avvocato quindi spiega anche l’altra possibilità: “C’è un’altra ipotesi, cioè che lo stesso fondo Pimco – dopo una certa data – acquisirebbe il diritto di prendere un pacchetto azionario, anche totale, ad un prezzo già determinato adesso”.

Infine, La Francesca si sofferma sulla possibile attesa del 2025 e del Mondiale per club prima della cessione dell’Inter: “Su questo avrei qualche dubbio l’avrei, porterà altri 50 milioni e non credo che cambino la vita. Se invece parliamo dello stadio, potrei essere d’accordo”.