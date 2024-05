“Espulso solo una volta”: Di Biagio punge Di Livio

Non solo la polemica su Cuadrado durante la festa dell’Inter: la frecciata di Di Biagio all’ex compagno di Nazionale Di Livio

Si accendono gli animi negli studi di Tv Play e non solo per il ‘saltello’ di Cuadrado contro la Juventus durante la festa dell’Inter domenica per le vie di Milano.

Due grandi ex del calcio italiano si scontrano – sempre comunque col sorriso sulle labbra – con Gigi Di Biagio che punzecchia Angelo Di Livio nel corso della trasmissione ‘Rosso diretto’: “Sono stato espulso sono una volta in carriera, credo che tu invece hai presto tanti rossi diretti”, esordisce Di Livio. Risponde Di Biagio: “Sì ho preso tante espulsioni, ma tu dimmi dove ha giocato?”, ribatte l’ex centrocampista tra le altre di Roma e Inter. “Nella Fiorentina“, risponde Di Livio con Di Biagio che incalza: “E poi?”. “Nella Juventus“, la risposta dell’ex laterale dei bianconeri e dei viola. “Ecco, andiamo avanti e cambiamo discorso”, la frecciata quindi di Di Biagio verso Di Livio che replica: “È subito polemica. Siccome sono stato molto corretto nella mia carriera, dovevi direi che venivo espulso per quello”. Di Biagio allora chiude: “Mi hai fatto però un assist”. “Questa me la segno”, dice infine Di Livio.

Di Livio poi non usa mezzi termini nel commentare il comportamento di Cuadrado durante la festa dell’Inter: “È una vergogna quello che ha fatto Cuadrado sul coro anti-Juve. Uno che sta 10 anni alla Juventus non può fare una cosa del genere. Lo dico sinceramente, mi dispiace. Di Biagio non l’avrebbe mai fatto. E neanche io. Stai dieci anni in un club e dieci anni sono tanti. Ti mandano via e hai il rancore? Sono dieci anni! È stato molto scorretto nei confronti della Juventus”.