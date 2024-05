Allegri lascia la Juve: “L’ultima parola non spetta a Giuntoli”

Continua in casa Juventus la telenovela sul futuro in panchina di Massimiliano Allegri, con il Dt Giuntoli che corteggia Thiago Motta per la prossima stagione

La Juventus prepara la sfida di domenica contro la Roma, dove con una vittoria conquisterebbe il pass matematico per l’accesso in Champions League.

Massimiliano Allegri vuole ritrovare il successo nel momento più importante, dopo un girone di ritorno disastroso con appena 13 punti nelle ultime tredici partite. Inevitabilmente, però, il futuro dell’allenatore livornese calamita l’attenzione alla Continassa e con il Dt Giuntoli che ha darà la priorità all’arrivo di Thiago Motta in caso di ribaltone in panchina: “Può iniziare a divertirsi, sta sorridendo anche per le critiche gli stanno arrivando e dove mettono in mezzo cose dove in cui lui non c’entrava nulla, solo per il fatto che non abbia mai cercato Antonio Conte – spiega Paolo Bargiggia nel suo intervento sul canale Twitch di Tv Play – E che ovviamente non sia un grosso estimatore di Allegri, anche se professionalmente è stato impeccabile perché pubblicamente non si è mai fatto scappare nulla, anzi”

Bargiggia prosegue sulla scelta del prossimo allenatore della Juve: “Giuntoli adesso si trova tra il fuoco amico del ‘Conte boys’ e degli ‘Allegri boys’ e se la ride abbastanza anche perché questa estate ha firmato un contratto lungo di 5 anni e come prima missione aveva quella ridurre il monte ingaggi. Ha risparmiato circa 50 milioni e tutto sommato il primo obiettivo era quello. Quando si discuterà del futuro di Allegri – chiude Bargiggia – se il tecnico dice ‘Sono solo contro tutti e io non risolvo niente, mi dovete ma andare via’, allora in quel caso l’ultima parola non spetterà a Giuntoli“.