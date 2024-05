Juve, sfida a Napoli e Milan: servono 40 milioni

Juventus, Napoli e Milan a caccia di un colpo top per l’estate: al via la sfida, il giocatore può partire per 40 milioni di euro

Una stagione con parecchie delusioni e poche soddisfazioni per Milan, Juventus e Napoli. I partenopei in particolare, campioni in carica, sono stati probabilmente la più grande delusione del campionato.

E in attesa di capire come terminerà la stagione, con due giornate ancora da giocare e Milan e Juventus certi di un posto in Champions League, le società stanno già ragionando in ottica futura. In particolare si guarda all’attacco. Il Milan dovrà cercare un nuovo centravanti visto l’addio di Olivier Giroud, ma pure in casa Napoli è probabile l’addio del suo numero 9. La permanenza di Victor Osimhen sembra essere sempre più complicata e dunque anche gli azzurri cercheranno un nuovo innesto. Anche in casa Juventus però le cose possono cambiare per quanto riguarda l’attacco, dove nessuno sembra essere certo della permanenza.

Juve, occhi su Dovbyk: piace anche a Napoli e Milan

Ecco quindi che Milan, Napoli e Juventus avrebbero messo gli occhi su Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, che sta disputando una straordinaria stagione con il Girona, potrebbe lasciare il club catalano in estate, nonostante una Champions League prossima da giocare.

Lo afferma ‘Relevo’, che sottolinea come Dovbyk, all’esordio in Liga, sarebbe finito nel mirino di diversi club. Oltre alle tre compagini della Serie A, anche alcuni club inglesi starebbero sondando il terreno. L’attaccante, acquistato per circa 7 milioni di euro, potrebbe partire per una cifra vicina ai 40 milioni. Dalla Spagna sottolineano come Zirkzee continui ad essere la priorità in casa Milan, ma Dovbyk è un nome molto gradito. Per il Napoli è invece uno dei papabili eredi di Osimhen. Un nome che piace, insieme a tanti altri profili. In casa Juve invece Dovbyk fa parte di una lunga lista di attaccanti che il club bianconero sta sondando per rafforzare il proprio reparto offensivo. Al momento però si tratta solo di interesse, nessun passo concreto. Dovbyk resta comunque un nome da seguire con grande attenzione, anche se al momento la priorità del Girona è, dopo aver centrato la qualificazione in Champions, quella di raggiungere uno storico secondo posto in classifica alle spalle del solo Real Madrid.