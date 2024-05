Chiesa chiama la Juve: ecco dove giocherà la prossima stagione

La Juve trionfa in Coppa Italia, mentre rimane in bilico il futuro di Federico Chiesa: il messaggio del numero sette bianconero alla società

La Juventus si riscatta e dopo l’accesso in Champions conquista la Coppa Italia a spese dell’Atalanta, grazie al sigillo decisivo nei primi minuti di Vlahovic.

Il serbo insieme a Federico Chiesa ha messo in difficoltà la retroguardia orobica, anche se rispetto al numero nove è mancato l’acuto risolutivo del nazionale azzurro. Poco male per la Juve e Allegri, visto il trionfo finale e il ritorno al successo della ‘Vecchia Signora’ che mancava da tre anni. Sufficiente la prova di Chiesa, con l’ex Fiorentina che è andato a folate nella notte dell’Olimpico. Il talento bianconero adesso si concentrerà sulla parentesi con la Nazionale per gli Europei in Germania, dove si appresta a essere uno dei punti di forza della squadra di Spalletti. A tenere banco è però anche il futuro con la maglia della Juve, che rimane in bilico considerando che non si è ancora sbloccata la situazione in merito al rinnovo di contratto.

Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico: il messaggio di Chiesa a Giuntoli

La dirigenza della Continassa e l’entourage dell’attaccante non hanno trovato al momento l’intesa per il prolungamento, con l’attuale accordo che terminerà solamente tra un anno.

Rimane distanza sulle cifre (al momento ha un ingaggio da 5 milioni netti), con Giuntoli che pensa anche a un rinnovo ponte di dodici mesi (quindi fino al giugno 2026) per evitare anche il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nell’estate del 2025. A parte qualche ammiccamento dalla Premier League e dal Bayern Monaco, oltre alla stima di De Rossi in casa Roma, al momento non si sono registrati interessamenti concreti per Chiesa. Intanto a spingere per la firma e un futuro ancora a tinte bianconere è lo stesso numero sette: “Per il mio rinnovo ne ho già parlato con il direttore Giuntoli e ci incontreremo proprio a fine stagione, con tutta calma – ha spiegato nella conferenza stampa post Atalanta – Lui mi dirà il suo progetto, io il mio e vedremo come finirà. Il mio pensiero è quello di rimanere in questa grande società: sono felice perché siamo riusciti a vincere dopo mesi davvero difficili”. Chiesa lancia un segnale e tende la mano alla società per proseguire il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’.