Ibrahimovic trova il difetto al Milan: “Sento di non poter aiutare la squadra”

Il dirigente rossonero è intervenuto prima della partita contro la Stella Rossa: le parole dello svedese prima della gara Champions

Il Milan prova a ripartire dopo il ko di Bergamo. In Champions i rossoneri sono attesi dal match contro la Stella Rossa, fondamentale per tenere vive le speranze di qualificarsi direttamente agli ottavi. Parla anche di questo Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ prima del match di San Siro.

Atmosfera – “Dopo l’ultima partita erano delusi, poi durante la settimana hanno lavorato, c’era buon spirito e l’umore è cresciuto durante la settimana. Hanno lavorato bene e stanno bene”.

Entrare tra le prime otto – “L’ideale è vincere tutte e tre le restanti partite così entriamo tra le prime otto ed evitiamo i playoff perché abbiamo anche una partita in più a febbraio, il recupero con il Bologna“.

Sfogo Fonseca – “Gli arbitri hanno una grande influenza sulle partite. Li vogliamo aiutare e li rispettiamo. Il mister era emozionato dopo la partita, non era contento, ma noi rispettiamo gli arbitri: tutti quanti”.

Milan, Ibrahimovic sentenzia: “La squadra è più forte dello scorso anno”

Cosa piace e cosa non piace – “Mi piace che secondo me la squadra è più forte dell’anno scorso, ci sono più giocatori di qualità, ci sono più calciatori che possono giocare e non siamo dipendenti da qualcuno. Cosa non mi piace è la mancanza di continuità”.

Sensazioni da dirigente – “La mia situazione ora è che mi sento di non poter aiutare la squadra in campo. Poi fuori ognuno ha il suo carattere, l’importante è che non escano dalla comfort zone: l’atteggiamento è importante, in partita come in allenamento. Poi ognuno ha il proprio carattere, e bisogna trovare il modo per attivare il proprio atteggiamento. Thiago Silva? Servirebbe tanto, quando giocavo con lui era un Ibrahimovic in difesa”.