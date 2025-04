Firma in Serie A, colpo da Manchester: decide Osimhen

Un nuovo colpo in Serie A: arriva direttamente da Manchester, spunta la decisione di Osimhen. Una novità assoluta arrivata pochi minuti fa, l’annuncio

Un nuovo colpo di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Le big italiane sono alla ricerca di nuovi validi attaccanti in ottica futura: spunta l’intreccio con Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray è ancora di proprietà del Napoli, che dovrà prendere così la miglior decisione possibile. Firma in Serie A: arriva subito da Manchester.

Un nuovo annuncio proveniente da Manchester per il trasferimento in Serie A. Un arrivo sorprendente per la big italiana: spunta tutta la verità dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto. Saranno settimane decisive per conoscere così la prossima destinazione di Osimhen: il futuro del bomber dipenderà anche dalla sua scelta futura.

Ha vissuto un momento delicato non trovando la via del gol con facilità: ormai è pronto ad esplodere nuovamente in Italia. Conosce molto bene il campionato italiano dopo l’exploit avvenuto proprio nel campionato nostrano: ecco tutta la verità sul suo futuro.

Calciomercato, arriva il bomber da Manchester: l’annuncio

Le big italiane sono sulle tracce dei migliori calciatori in circolazione. Un nuovo intreccio suggestivo per arrivare subito alla firma del top europeo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, diversi top club di Serie A stanno monitorando la situazione di Rasmus Hojlund in vista dell’estate. Se il Manchester United decidesse di vendere l’attaccante danese per ingaggiare Victor Osimhen, in pole ci sarebbe la Juventus come riportato da Matteo Moretto.

Un momento decisivo per programmare così la prossima destinazione. L’attaccante nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, dovrà prendere una decisione circa il suo futuro. Anche il ds Giuntoli ha chiesto già informazioni al suo entourage per ritrovarlo questa volta in bianconero. Osimhen è diventato uno degli attaccanti più prolifici a livello internazionale: in caso di arrivo al Manchester United, la Juventus è pronta a fiondarsi su Hojlund.

Dopo l’exploit con la maglia dell’Atalanta, l’attaccante danese ha optato per una nuova sfida in Premier League. Spunta così la mossa a sorpresa della Juventus che intende anticipare le big europee: ora non vede l’ora di fare il suo ritorno in Serie A per essere di nuovo all’altezza dei bomber europei. Ormai ci siamo per un nuovo affare intrecciato con il futuro di Osimhen.