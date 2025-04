Solo Thuram e Lautaro davanti a Vlahovic, ma il prezzo è bassissimo

Ecco la situazione legata ai centravanti della Serie A. Interessante la posizione del calciatore serbo, pronto a lasciare i bianconeri in estate

Sono i giorni degli applausi per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha conquistato una vittoria preziosa a Monaco di Baviera. Una vittoria che nasce anche grazie alla coppia offensiva, composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che ha dimostrato ancora una volta di integrarsi alla perfezione e di saper fare proprio tutto.

Il primo gol porta la loro firma: assist di tacco del francese e gol dell’argentino. Non è certo un caso, dunque, se i due attaccanti siano quelli con il valore più alto in Serie A secondo Transfermarkt.

In questa particolare classifica, sul terzo gradino del podio troviamo Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, nonostante le tantissime difficoltà, continua ad avere un costo importante, di ben 45 milioni di euro. Molto meno rispetto ai 95 di Martinez e i 75 di Thuram, ma è la stessa cifra con cui viene valutato Retegui, esploso all’Atalanta.

E’ curioso notare, poi, come si sottolinea nel corso di Ti Amo Calciomercato, trasmissione su YouTube di Calciomercato.it, come tra questi calciatori citati, il serbo nella realtà abbia un prezzo di mercato più basso.

Vlahovic via a metà prezzo, ecco il resto della classifica

L’ex Fiorentina, infatti, per via della sua situazione contrattuale, verrebbe lasciato andare dalla Juventus per 20-25 milioni di euro.

Vlahovic, lo ricordiamo, ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2026 e dal prossimo anno sarà a bilancio proprio a quella cifra, con uno stipendio da 12 milioni di euro netti.

Continuando ad osservare la Top10 degli attaccanti, al quinto posto troviamo Moise Kean (40 milioni), protagonista di una grande stagione con la maglia Viola. L’italiano così precede Santi Gimenez (37 milioni), che al Milan non è ancora riuscito ad imporsi. Il messicano ha una valutazione più alta rispetto a Castro (35 milioni) e Kolo Muani (30 milioni).

Continuando a scendere, ecco i due centravanti capitolini, Dovbyk (30 milioni) e Castellanos (25 milioni). Stupisce così l’assenza del bomber del Napoli, Romelu Lukaku, fuori dalla top10.

Lautaro Martinez 95 milioni

Marcus Thuram 75 milioni

Vlahhovic 45 milioni

Retegui 45 milioni

Kean 40 milioni

Gimenez 37 milioni

Castro 35 milioni

Kolo Muani 30 milioni

Dovbyk 30 milioni

Castellanos 25 milioni