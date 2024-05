Annuncio e colpo di scena: dalla Juve alla Serie D

Dalla Juventus alla Serie D, ma solo per un giorno. È questo il ‘viaggio’ che ha intrapreso un calciatore dei bianconeri che ha scelto un club in particolare

Mentre la Juventus è al lavoro per il rush finale di una stagione di alti e bassi, c’è un calciatore di Allegri che ha colto l’occasione in questi giorni per andare a fare una visita molto speciale, ‘scendendo di qualche categoria’.

Si tratta di Weston McKennie, centrocampista statunitense rientrato la scorsa estate dal prestito in Premier League e rimasto alla corte di Allegri, inizialmente a sorpresa, prima di divenire un jolly quasi imprescindibile per il tecnico livornese. L’ex Schalke ha infatti avuto modo di ritagliarsi quasi da subito uno spazio molto importante, collezionando finora ben 35 presenze totali tra coppa e campionato, mettendo a referto la bellezza di 10 assist per i compagni, 7 dei quali in Serie A.

Oltre 2700 minuti per un calciatore utilissimo e che si è disimpegnato bene sia da esterno di centrocampo a tutta fascia, che da centrocampista nel suo ruolo naturale. L’annata di McKennie, dal punto di vista personale, si è quindi evoluta su buoni livelli, tanto da rilanciarlo su un palcoscenico importante come quello della Juventus.

Juventus, McKennie fa visita al Chisola club che gioca in Serie D

Intanto in attesa di provare a mettere la ciliegina sulla torta della stagione con la finalissima di Coppa Italia, McKennie si è concesso una discesa, ovviamente momentanea, in un club di Serie D.

Il centrocampista americano ha infatti fatto visita nei giorni scorsi al Chisola, società di Serie D che si accinge a chiudere la regular season al secondo posto il prossimo 5 maggio prima di concentrarsi sui playoff che potrebbero portare al salto di categoria. A certificare il tutto uno scatto pubblicato sui social dallo stesso club piemontese, che per un attimo ha fatto sussultare e sognare i propri tifosi.

Nessun cambio di maglia chiaramente per McKennie che ha quindi deciso di visitare una realtà come quella del Chisola nel proprio centro di allenamento.