Nuova esclusione dalla prossima Champions League: che cosa succede

Nuova possibile esclusione dalla prossima Champions League. L’indiscrezione fa tremare i tifosi, che cosa sta succedendo

Sta prendendo forma, in attesa delle ultime squadre qualificate, la nuova Champions League 2024/25. Inter, Milan, Bologna e Juventus sono già sicure di un posto, per l’Italia manca solo l’ultimo slot ed il verdetto di Atalanta-Bayer Leverkusen che potrebbe addirittura qualificare sei club.

Nel frattempo, però, tremano i tifosi del Girona. Il club spagnolo rischierebbe di non giocare la prossima edizione della Champions League: secondo quanto riportato dal ‘Times’, la UEFA avrebbe chiesto ai proprietari del Manchester City di vendere parte della loro partecipazione nella società catalana se entrambi vorranno disputare la massima competizione europea.

Se il City Football Group non riducesse al di sotto del 30% (rispetto al 47% attuale) le quote di proprietà del Girona, la squadra di Michel non potrebbe giocare la Champions League, scivolando così in Europa League dopo la storica qualificazione conquistata sul campo questa stagione. Si attendono ora ulteriori sviluppi.