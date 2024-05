Inter, giallo Oaktree-Pimco: “C’è un altro compratore”. La rivelazione sul futuro societario del club nerazzurro

La scadenza del 20 maggio si avvicina e Steven Zhang è ancora al lavoro per definire il futuro societario dell’Inter. Il numero uno nerazzurro, come ormai noto, è in trattativa con Pimco per rifinanziare il prestito di Oaktree.

L’avvocato Afeltra, a ‘Radio Radio’, ha rivelato: “Dalle notizie che ho io, ritengo che l’accordo con Pimco sia stato già raggiunto. Mancano solamente i dettagli, quello che tu dicevi su Oaktree invece è molto vero. Sta cercando di ottenere il massimo per sé perché sembra che dietro abbia la volontà di traghettare ancora il brand dell’Inter in attesa di migliorare ancora il valore del club”.

“Però se le notizie che ho sono reali, siamo ai dettagli finali ma l’accordo è già raggiunto – afferma Afeltra – Lunedì (20 maggio, ndr) è la data in cui l’Inter deve comunicare la propria decisione ad Oaktree, non la data dell’effettivo pagamento”.

Inter, ‘giallo’ Oaktree-Pimco: la rivelazione in diretta

Sandro Sabatini ha poi aggiunto: “Io non credo che ci siano possibilità di aggiustare… C’è un tecnicismo e va rispettato, se Zhang restituisce i soldi non capisco perché Oaktree possa avere il diritto di dire “no questi soldi non vanno bene perché te li presta l’altro”.

“Mi viene il dubbio che ci sia anche altro, ovvero che Oaktree abbia a sua volta qualcuno dietro per i suoi interessi. Un altro compratore? Eh per forza”. Secondo Afeltra e Sabatini è possibile dunque l’inserimento di un altro compratore dietro al fondo Oaktree. Staremo a vedere.