Erede Palladino: due candidati all’U-Power Stadium. C’è anche Leonardo | VIDEO CM.IT

Palladino potrebbe lasciare il Monza a fine campionato: due candidati nella lista di Galliani presenti in tribuna per la gara contro il Napoli

Tante le presenze e i volti noti anche questo pomeriggio all’U-Power Stadium, teatro della sfida della 31° giornata del campionato di Serie A tra Monza e Napoli.

Non è passata inosservata evidentemente la presenza di Leonardo, ex allenatore di Milan e Inter, oltre che dirigente del Paris Saint-Germain fino al 2022. Il brasiliano – come raccolto da Calciomercato.it – è stato invitato ed è ospite dal Ceo brianzolo Adriano Galliani, suo direttore ai tempi ovviamente della militanza al Milan. Sorridente Leonardo prima di accomodarsi in tribuna, dove si è concesso per foto e autografi con i tifosi presenti allo stadio. A Monza, è non è la prima volta in questa stagione, è presente anche Paulo Sousa, senza panchina dallo scorso ottobre dopo l’esonero dalla Salernitana arrivato proprio in seguito a una pesante sconfitta contro i brianzoli. Il portoghese era stato pizzicato in altre circostanze, tra cui lo scorso 16 marzo per la sfida tra Monza e Cagliari.

Monza-Napoli, in tribuna anche Paulo Sousa e Dionisi

Una presenza quantomeno sospetta e galeotta, con Paulo Sousa che potrebbe rientrare nel lotto dei candidati di Galliani per ereditare la panchina di Palladino, ovviamente se il giovane tecnico napoletano lascerà la squadra biancorossa a fine stagione.

Al vaglio dell’Ad del Monza ci sono al momento anche i profili di Gattuso, Nesta e Dionisi, con quest’ultimo (esonerato nelle scorse settimane dal Sassuolo) al pari di Sousa presente anche lui questo pomeriggio sulle tribune dell’ex Brianteo, senza escludere ovviamente altre possibili candidature nelle prossime settimane. Infine a seguire la sfida dell’U-Power Stadium c’è anche Baschirotto, difensore del Lecce impegnato ieri nella vicina Milano nella gara persa al Meazza contro il Milan e amico dell’attaccante di casa Colombo.