Fuoriclasse brasiliano in vendita: che occasione per i top club di Serie A

Il grande bomber brasiliano potrebbe approdare in Serie A: il club disposto ad ascoltare offerte per il centravanti

La stagione 2023/2024 sta per volgere al termine e i grandi club si muovono già in vista della sessione estiva di calciomercato. Arrivi, ma anche possibili partenze eccellenti potrebbero animare la prossima campagna acquisti estiva. Tra queste, anche cessioni inaspettate da parte delle società che potrebbero offrire alcuni dei loro pezzi pregiati ai club a caccia di rinforzi per le rispettive rose.

Tra queste società c’è l’Arsenal che avrebbe deciso di mettere sul mercato Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe ‘9, prelevato due anni fa dal Manchester City a fronte di una spesa di oltre 50 milioni di euro e allo stato attuale legato ai Gunners ancora da tre anni di contratto. Nonostante ciò, in estate il club londinese potrebbe valutare ed accettare eventuali offerte che arriveranno per l’attaccante verdeoro.

Calciomercato Serie A, occasione Gabriel Jesus per l’estate

In questa stagione, fino ad ora, Gabriel Jesus ha raccolto trentatré gettoni di presenza, realizzando otto gol e sette assist. Da quasi due anni a questa parte, però, l’attaccante si trascina un problema al ginocchio rimediato in occasione dei Mondiali in Qatar. con la selezione del Brasile.

L’attaccante è stato sottoposto a molteplici interventi che però non hanno risolto del tutto il problema come confermato un mese fa dallo stesso giocatore il quale non ha escluso di dover tornare sotto i ferri la prossima estate. Anche per questo motivo l’Arsenal starebbe valutando di cedere il giocatore, puntando su Kai Havertz in vista della prossima stagione. Una interessante possibilità di mercato anche per i club di Serie A in vista della sessione estiva di calciomercato.