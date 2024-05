Fullkrug apre le danze, il palo ferma Mbappe: il Dortmund stende il Psg 1-0

Da pochi istanti si è chiusa l’andata della semifinale di Champions League tra Borussia Dortmund e Psg: a decidere la contesa è stata una rete di Fullkrug

Dopo i fuochi d’artificio offerti da Bayern Monaco e Real Madrid, c’era molta attesa per capire come avrebbero risposto Borussia Dortmund e Psg. Grazie alla rete di Fullkrug, il primo round del confronto tra i tedeschi e i parigini arride ai gialloneri. Dinanzi al proprio ‘muro giallo’, il Borussia ha steso la compagine di Luis Enrique per 1-0, guadagnandosi la possibilità di giocare la sfida di ritorno con due risultati possibili su tre.

Dopo una prima mezz’ora piuttosto equilibrata, nella quale alle prime folate degli uomini di Terzic il Psg ha provato a rispondere con un palleggio insistito nella metà campo avversario, il match è improvvisamente decollato. Ad aprire le danze (e di fatto a chiuderle, almeno nel punteggio) è stato Fullkrug. Tra gli uomini più attesi, l’attaccante del Borussia Dortmund è stato molto bravo a mettere giù un lancio di 30 metri, stopparlo nel migliore dei modi e a battere Donnarumma con una rasoiata forte e precisa sul primo palo. Incassato il gol, il Psg fatica a reagire. Poco prima del duplice fischio, i padroni di casa ritornano a bussare dalle parti di Donnarumma, chiamando il portiere del Psg ad un paio di interventi decisivi.

Nel secondo tempo è invece il Psg ad uscire meglio dai blocchi. Al 50′ doppia clamorosa occasione per i parigini, che colpiscono due legni prima con Mbappe e poi con Hakimi. Gli uomini di Luis Enrique flirtano con il pareggio, ma si espongono alle imbucate del Borussia. Prima Fullkrug e poi Brandt (a causa di un intervento prodigioso di Marquinhos) non chiudono la pratica. Tra le due occasioni giallonere, però, il Psg aveva sfiorato il pareggio prima con Fabian Ruiz e poi con Dembele, non riuscendo a centrale il bersaglio grosso. Ultimi minuti palpitanti che, però, non cambiano il parziale: il Borussia Dortmund riesce a strappare una vittoria risicata ma preziosissima in vista del ritorno.